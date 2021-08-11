تونس.. مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق 12 مسؤولا

أعلن المتحدث باسم القطب القضائي المالي في تونس، محسن الدالي، أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف ومنع من السفر، بحق 12 مسؤولا، بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان، مشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق بنقل واستخراج الفوسفات.

الدالي؛ أشار إلى أنه من بين المسؤولين؛ مديرون سابقون لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

وتأتي مذكرات التوقيف هذه عقب قرار رفع الحصانة عن نواب البرلمان، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، ضمن إجراءات استثنائية، تهدف، بحسب تصريحات عدة له إلى وضع حد للفساد المستشري في البلاد، خاصة في قطاع الفوسفات، الذي تكبد في السنوات القليلة الماضية خسائر ثقيلة، فبعد أن كانت تونس من أبرز مصدريه في العالم؛ أصبحت تضطر لشرائه، بسبب تعطل الإنتاج والنقل جراء احتجاجات مدفوعة من رجال أعمال متنفذين.

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