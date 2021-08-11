اعتقال بريطاني يشتبه في تجسسه لصالح روسيا في ألمانيا

ألقي القبض على رجل بريطاني في ألمانيا للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.

وقال مدعون اتحاديون ألمان إن الرجل، الذي أشير إليه باسم “ديفيد س”، كان يعمل في السفارة البريطانية في برلين.

ويُزعم أنه نقل وثائق إلى المخابرات الروسية “مرة واحدة على الأقل” مقابل “مبلغ غير معروف” من المال.

واعتقل هذا الشخص في بوتسدام خارج برلين يوم الثلاثاء وتم تفتيش منزله ومكان عمله.

وكشف البيان أن الاعتقال جاء نتيجة تحقيق “بريطاني ألماني” مشترك.

أكدت شرطة العاصمة في لندن اعتقال مواطن بريطاني يبلغ من العمر 57 عامًا في ألمانيا ، في عملية بمشاركة قيادة مكافحة الإرهاب في ميتروبوليتان.

وقالت الشرطة إن السلطات الألمانية تتولى التحقيق ، لكن الضباط سيواصلون العمل مع نظرائهم الألمان.

وسيمثل الموقوف أمام قاضي التحقيق يوم الأربعاء، وقال ممثلو الادعاء إنه تم التأكد من كونه موظفًا محليًا في السفارة.

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