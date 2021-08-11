السودان يُقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، الأربعاء، أن السودان سيُسلّم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب مسؤولين آخرين مطلوبين بشأن النزاع في دارفور.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مهدي قولها إن “مجلس الوزراء قرر تسليم مسؤولين مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية”.

ويواجه البشير ، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود قبل الإطاحة به وسط احتجاجات شعبية في 2019، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف قتلوا ونزح 2,5 مليون جراء الصراع الذي اندلع في المنطقة الغربية الشاسعة عام 2003.

البشير ، 77 عامًا، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009، عندما أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

جاء قرار تسليمه خلال زيارة قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للسودان.

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