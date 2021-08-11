حكومة إثيوبيا تدعو للتعبئة العامة لمواجهة تقدم قوات تيجراي

بعد تقدم قوات إقليم تيجراي خارج مناطقهم؛ دعا بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، جميع الإثيوبيين القادرين الذين بلغوا سن الرشد لحمل السلاح والانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات الموالية.

البيان؛ يأتي بعد أسابيع من إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيجراي، بعد استعادة قواته العاصمة الإقليمية مقلي، في تطور مفاجئ لمجريات الأحداث أعقب ثمانية أشهر من الصراع، بين قوات الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تسبب في نزوح نحو مليوني شخص عن بيوتهم، ولجوء 50 ألفا إلى السودان.

وكانت قوات تيجراي قد رفضت الهدنة، مطالبة الحكومة بالموافقة على شروطها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا