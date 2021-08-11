توقعات أميركية بسقوط كابول خلال 90 يوماً

قال الرئيس الأميركي إنه “غير نادم” على قرار سحب القوات الأميركية من أفغانستان، وسط ما تشهده البلاد الآسيوية من سرعة تقدم لقوات حركة طالبان، التي أثارت تحركاتها على الأرض صدمة الحكومة والحلفاء.

وأفاد مسؤول دفاعي أمريكي في حديث له لوكالة رويترز -الأربعاء- مستنداً إلى تقييم المخابرات، بأنه من المتوقع أن يعزل مقاتلو “طالبان” العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما، وربما يبسطون عليها السيطرة الكاملة في غضون 90 يوما، مع سيطرة قوات الحركة على ثامن عاصمة إقليمية في أفغانستان.

ويستشهد التقييم الجديد على تقدير مدى قدرة كابول على الصمود إلى المكاسب السريعة، التي تُحققها طالبان في أنحاء البلاد مع مغادرة القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.

واستدرك المسؤول الأمني قائلاً: “لكن هذه ليست نتيجة محتومة”، فباستطاعة قوات الأمن الأفغانية قلب الأمور من خلال إبداء مزيد من المقاومة، فيما صرّح مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي -الثلاثاء-، أن قوات طالبان تسيطر في الوقت الحالي على 65 % من أفغانستان، وإنها تُسيطر أو تُهدد بالسيطرة على 11% من المدن الإقليمية الرئيسية.

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