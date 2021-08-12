طالبان تسيطر على غزنة على بعد 150 كم من كابول

سيطرت طالبان على مدينة غزنة، بحسب ما قال نواب محلي رفيع المستوى لوكالة “فرانس برس” اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن المدينة تعتبر عاشر عاصمة إقليمية افغانية تسقط في غضون أسبوع وتقع على بعد 150 كيلومترًا فقط من كابول.

وقال ناصر أحمد فقيري رئيس مجلس المحافظة للوكالة إن “طالبان سيطرت على المناطق الرئيسة في المدينة، ومكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن”.

وبالتزامن مع ذلك أقالت حكومة أفغانستان قائد الجيش في البلاد الجنرال والي محمد أحمدزاي، والذي وصل إلى المنصب منذ يونيو.

سيتعيّن على خليفته التعامل مع العنف المتصاعد في جميع أنحاء البلاد، حيث تواصل طالبان هجومها.

جاء ذلك بعدما انسحبت القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى تقريبًا بعد 20 عامًا من العمليات العسكرية.

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