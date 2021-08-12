ليبيا نيوز

بايدن: لست نادمًا على قرار الانسحاب من أفغانستان

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس نادمًا على قراره بسحب القوات من أفغانستان.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “أنفقنا أكثر من تريليون دولار على مدى 20 عامًا، قمنا بتدريب أكثر من 300 ألف جندي وتجهيزهم بمعدات حديثة، فقدنا بالموت والإصابة آلاف الجنود الأمريكيين”.

وأضاف: “الزعماء الأفغان يجب أن يجتمعوا، وعليهم القتال من أجل أنفسهم والقتال من أجل أمتهم، يجب أن يرغبوا في القتال، لقد فاق عددهم عدد طالبان”.

وأردف: “أعتقد أنهم بدأوا يدركون أنه يتعين عليهم الاجتماع سياسيًا في القمة، وسنواصل الحفاظ على التزامنا، لكنني لست نادمًا على قراري”.

وأكد “بايدن” أن الولايات المتحدة “ستواصل الوفاء بالتزاماتها بتقديم دعم جوي وثيق، والتأكد من أن قواتها الجوية تعمل، وتعيد إمداد قواتها بالطعام والمعدات ودفع جميع رواتبها”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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