بايدن: لست نادمًا على قرار الانسحاب من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس نادمًا على قراره بسحب القوات من أفغانستان.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “أنفقنا أكثر من تريليون دولار على مدى 20 عامًا، قمنا بتدريب أكثر من 300 ألف جندي وتجهيزهم بمعدات حديثة، فقدنا بالموت والإصابة آلاف الجنود الأمريكيين”.

وأضاف: “الزعماء الأفغان يجب أن يجتمعوا، وعليهم القتال من أجل أنفسهم والقتال من أجل أمتهم، يجب أن يرغبوا في القتال، لقد فاق عددهم عدد طالبان”.

وأردف: “أعتقد أنهم بدأوا يدركون أنه يتعين عليهم الاجتماع سياسيًا في القمة، وسنواصل الحفاظ على التزامنا، لكنني لست نادمًا على قراري”.

وأكد “بايدن” أن الولايات المتحدة “ستواصل الوفاء بالتزاماتها بتقديم دعم جوي وثيق، والتأكد من أن قواتها الجوية تعمل، وتعيد إمداد قواتها بالطعام والمعدات ودفع جميع رواتبها”.

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