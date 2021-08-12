وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يناقشان الحدّ من التهديدات

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي الجنرال سيرجي شويغو، شهدت بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد ناقش الجانبان سبل دعم الشفافية والجهود المبذولة للحد من التهديدات بعد استئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف.

في أواخر يوليو؛ استأنف كبار المسؤولين الأمريكيين والروس المحادثات الثنائية حول تخفيف التوترات بين أكبر القوى النووية في العالم، واتفقوا على معاودة الاجتماع في سبتمبر بعد مشاورات غير رسمية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن “شويغو” ناقش مع “أوستن”، نتائج المشاورات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي بالإضافة إلى قضايا الأمن العالمي والإقليمي.

تحدث “أوستن وشويغو”، عبر الهاتف، حول جهود الحد من المخاطر بعد محادثات الاستقرار الاستراتيجي الثنائية في جنيف، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.

وكان الغرض من الدعوة هو دعم الشفافية وجهود الحد من المخاطر بعد استئناف الحوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، سويسرا.

خلال القمة التي عقدت في جنيف في 16 يونيو ؛ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا مشتركًا حول الاستقرار الاستراتيجي ، والذي نصّ، من بين أمور أخرى ، على أنه كقوتيْن نوويتيْن عظمييْن، ستجري روسيا والولايات المتحدة ، مشاورات حول المزيد من الخطوات لضمان تعاون استراتيجي مستقر بعد تمديد “معاهدة ستارت الجديدة”.

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