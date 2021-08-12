ليبيا نيوز

غرق سفينة ترفع العلم البريطاني قبالة سواحل اليونان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال خفر السواحل اليوناني إن جميع الركاب الـ 17 الذين كانوا على متن سفينة ترفع العلم البريطاني غرقت قبالة ساحل جزيرة ميلوس اليونانية؛ قد تم إنقاذهم.

وأضاف خفر السواحل أن عددًا من الزوارق شاركت في عملية الإنقاذ، وكذلك طائرات مروحية عسكرية.

على الرغم من عملية الإنقاذ الناجحة؛ لم يعرف بعد سبب غرق القارب قبالة شمال غرب الجزيرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، كانت السفينة عبارة عن يخت، وقال خفر السواحل إن جميع الركاب يونانيون.

تقع جزيرة ميلوس جنوب شرق أثينا في البر الرئيس لليونان، وشمال جزيرة كريت، وتعتبر مقصدًا لقضاء العطلات.

وتعدّ جزيرة صغيرة نسبيًا ، لا يزيد طولها عن 23 كيلومترًا (14 ميلاً) من الشرق إلى الغرب ، و 13 كيلومترًا (8.1 ميلًا) من الشمال إلى الجنوب.

وتشتهر بمينائها الطبيعي ومناظرها البركانية، فضلاً عن كونها مكان اكتشاف تمثال فينوس دي ميلو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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