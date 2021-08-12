طالبان تتقدم وتسيطر على عدة مدن بأفغانستان

كابل 12 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت حركة “طالبان” اليوم الخميس، عن استيلائها على قندهار المدينة الكبرى الثانية في أفغانستان، ونشر المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد على “تويتر” فيديو قال إنه لمسلحي “طالبان” وهم يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية.

وأكدت “طالبان” على حساب “الإمارة الإسلامية” التابع لها في “تويتر”، أن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري في قندهار، وأن القوات الحكومية في “حالة ارتباك وتواصل فرارها” من المدينة.

وفي حال ثبوت هذه الأنباء، يرتفع عدد مراكز الولايات الأفغانية التي سقطت في قبضة “طالبان” خلال الأسبوع الأخير إلى ( 11 ) مدينة.

وكانت طالبان قد سيطرت مساء الثلاثاء، على بول الخمري عاصمة ولاية بغلان، والتي تبعد ( 200 ) كيلومتر شمال كابل، وبالتالي باتوا يقتربون من العاصمة من الشمال والجنوب في آن.

حتى إذا كانت “طالبان” موجودة منذ فترة في ورداك ولوغار على بعد عشرات الكيلومترات من كابل، فإن سقوط غزنة إشارة مقلقة للغاية للعاصمة.

هذه المدينة هي أيضا نقطة مهمة على المحور الرئيسي الذي يربط كابل بقندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان إلى الجنوب، ويسمح الاستيلاء عليها للمسلحين بقطع خطوط الإمداد البرية للجيش إلى الجنوب.(وال كابل) س خ.

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