الخارجية الأمريكية تُحّذر من تهديدات خطيرة تشكلها الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع في ليبيا

واشنطن 12 أغسطس 2021 (وال)- كشفت وكالة بلومبيرغ عن تحذيرات أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية؛ تشكلها الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع في ليبيا ، وخصّت بالذكر روسيا.

وأعربت الوكالة عن قلقها من تأثيرها المزعزع للاستقرار، مضيفة أن الشعب الليبي يجب أن يختار قادته، وأنه من المفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية هذا العام، علامة رئيسية على عودة الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا إلى الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية .

وأوضحت الوكالة أن المنافسة الانتخابية تسير على خط رفيع بين استعادة الاستقرار وإعادة إشعال العنف .

وأشارت الوكالة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في ليبيا من أجل أسعادة البلاد إنتاجها النفطي بالقرب من المستوى الذي كانت تديره قبل أحداث 2011، خلال سنوات القتال الذي وضع حقول النفط والموانئ والعاملين في البلاد على خط النار .

فقد ضخت ليبيا 1.17 مليون برميل يوميًا في يوليو ، انخفاضًا من 1.6 مليون برميل قبل ثورة 2011 و 3 ملايين برميل يوميًا في عام 1970 . (وال)

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