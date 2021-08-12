الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود يبحث مع البعثة الأوروبية لدى ليبيا دعم إدارة الحدود

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال)- عقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية محمد المقهور اليوم الخميس، اجتماعًا مع نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “يوبام أندرسون”، بحضور ممثلين عن البعثة ومفوضية الاتحاد الأوروبي .

هذا وتم خلال الاجتماع تناول مسألة استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات، لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود الليبية، واستكمال ربط غُرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، وإعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث والإنقاذ .

وقد حضر الاجتماع مندوب عن جهاز خفر السواحل الليبي، وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومستشارون من وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات ومصلحة الجمارك. (وال)

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