حاكم إقليم دارفور الجديد يُعلن فتح الحدود مع ليبيا للتجارة

الخرطوم 12 أغسطس 2021 (وال)- أعلن حاكم إقليم دارفور الجديد “مني أركو مناوي”، إعادة فتح حدود الإقليم السوداني مع ليبيا للتجارة، وذلك في أول قرار اتخذه بموجب منصبه المستحدث بناء على اتفاق السلام .

وبحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”؛ فقد جاء ذلك خلال كلمته في حفل مراسيم تنصيبه حاكما للإقليم بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ومسؤولين آخرين وحشد شعبي كبير.

وأوضح مني أركو مناوي أن أولويات حكومته؛ تتمثل في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والعمل على استتباب الأمن والشروع الفوري في المصالحات بين المكونات الاجتماعية.

وقال مني أركو مناوي إن تدشين الترتيبات الأمنية؛ يبدأ بالقوة المشتركة لحماية المدنيين ثم الاندماج في القوات النظامية.

وأضاف مناوي أن بداية تدشين تسلُّمه لمقاليد الحاكم لإقليم دارفور؛ هي بداية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، وفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأقدمت الحكومة الانتقالية في السودان، في عدة مناسبات على إغلاق حدود البلاد مع ليبيا مرجعة السبب لمخاطر أمنية واقتصادية؛ ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 وبين الحين والآخر، أعمال عنف قبلي تودي بحياة المئات، في ظل استمرار الصراع على الموارد خاصة الزراعة والرعي.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، أصدرت الحكومة السودانية قرارًا بتعيين “مني أركو مناوي” حاكمًا لإقليم دارفور بموجب اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي نصت على نظام حكم اتحادي من 8 أقاليم بدلا عن النظام الحالي (18 ولاية).

وفي 13 يناير الماضي، أكد تقرير لخبراء أمميين قُدِّم إلى مجلس الأمن الدولي؛ تورط قوات حركة “تحرير السودان” المسلحة بقيادة مناوي في الحرب الدائرة بليبيا. (وال)

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