بلينكن يحذر بولندا بعد منعها أجانب امتلاك شركات بث

واشنطن 12 أغسطس 2021 (وال)- وصف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الخميس، القانون البولندي الجديد بشأن حظر امتلاك الأجانب شركات بث تلفزيوني وإذاعي؛ بأنه يقوض مناخ الاستثمار الخارجي في بولندا.

وأضاف بلينكن أن القرار الجديد سيُضعف بشكل كبير؛ بيئة الإعلام في البلاد، وأنه يُهدد حرية التعبير، وأن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لها أهمية محورية للعلاقات الثنائية؛ بحسب تعبيره.

وحذر بلينكن من إن بولندا قد تُواجه تراجعًا في مستويات الاستثمار من قبل الشركات الأمريكية، لأن القانون يتعارض مع المبادئ والقيم التي تلتزم بها الديمقراطيات المعاصرة .

واعتبر بلينكن أن القانون الجديد للبث؛ يستهدف القناة الإخبارية المستقلة الأكثر شعبية ببولندا وهي قناة “ديسكافريري” الأمريكية، والتي تملكها شركة “تي في إن 24” والتي وصفها بلينكن بأنها “من أكبر الاستثمارات الأمريكية في البلاد” .

وكان مجلس النواب البولندي؛ قد أقر أمس الأربعاء مشروع قانون يمنع الشركات الأجنبية الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من امتلاك وسائل الإعلام بشكل مباشر في البلاد .

وذكرت الحكومة أن القانون موجه ضد “الدعاية الروسية والصينية”، بينما يرى منتقدو مشروع القانون أنه محاولة من قبل السلطات البولندية، لقمع حرية التعبير وإسكات القنوات التلفزيونية التي تُندد بتصرفاتها . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال