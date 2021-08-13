الفلبين تمدّد حظر السفر لـ 10 دول بسبب المخاوف من “دلتا”

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم الجمعة أن الفلبين ستمدد الحظر المفروض على المسافرين من الهند وتسع دول أخرى حتى نهاية أغسطس، بسبب المخاوف التي يمثلها نوع “دلتا” شديد العدوى لفيروس كورونا.

تكافح السلطات في الفلبين لاحتواء قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ، مع بقاء الإصابات فوق مستوى 12,000 لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس ، والمستشفيات في بعض المناطق اقتربت من طاقتها الاستيعابية.

تم تمديد حظر السفر ، الذي تم فرضه لأول مرة في 27 أبريل ، مرات عدة وتم توسيعه ليشمل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، ودول أخرى.

قال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك، في بيان، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي وافق على توصية فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بتمديد قيود السفر من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس.

لا تزال منطقة العاصمة مانيلا، وهي عبارة عن امتداد حضري يضمّ 16 مدينة يسكنها 13 مليون شخص، تخضع لإغلاق صارم لاحتواء انتشار “دلتا”، بينما تكثف الحكومة حملة التطعيم.

مع تحصين حوالي 11 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين شخص بشكل كامل، لا يزال الملايين معرضين بشدة لـكوفيد، الذي أودى بحياة أكثر من 29.500 شخص في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

مع زيادة الحالات، أبلغت المزيد من المستشفيات في منطقة العاصمة عن وصول وحدات العناية المركزة وأسرّة العزل والأجنحة إلى طاقتها الكاملة.

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