الاتحاد الأوروبي يحثّ الحكومة الأفغانية على التسوية مع طالبان

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، إنه يتعيّن على الحكومة الأفغانية التعامل مع طالبان للتوصل إلى تسوية شاملة، بعدما حققت الجماعة المتشددة مكاسب سريعة وسط تصاعد العنف والمخاوف من أزمة لاجئين.

وقال بوريل في بيان: “نشجع جمهورية أفغانستان على تسوية الخلافات السياسية وزيادة تمثيل جميع أصحاب المصلحة والتعامل مع طالبان من منظور موحد”.

وأضاف أن التسوية السلمية والشاملة واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات ، كانت أساسية لاستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأفغانستان.

منذ أن بدأت حركة طالبان هجومًا واسعًا في مايو؛ حققت تقدمًا سريعًا وعنيفًا أدى إلى مزيد من تخفيف سيطرة الحكومة الأفغانية على البلاد.

ودعا “بوريل”، طالبان إلى الاستئناف الفوري للمحادثات الموضوعية والمنتظمة، والوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم.

وأردف: هذه الهجمات المستمرة تسبب معاناة غير مقبولة للمواطنين الأفغان وتزيد من عدد النازحين داخليًا والذين يغادرون أفغانستان بحثًا عن الأمان.

وحذر بوريل من أن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار الصراع وعدم الاستقرار في أفغانستان إذا استولوا على السلطة بالقوة وأعادوا إقامة إمارة إسلامية.

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