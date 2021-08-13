“سعيد” يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمجابهة الكوارث

حرائق الغابات في الجزائر، امتدت إلى ما وراء الحدود التونسية، خاصة في ولاية جندوبة؛ الأمر الذي دفع الرئيس قيس سعيد، لعقد اجتماع للجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، في قصر قرطاج، بحضور المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي.

الرئيس سعيد؛ دعا خلال الاجتماع إلى تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية، وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء.

وشدد على ضرورة اليقظة وتعزيز الكوادر لاستشعار الكوارث والتصدي لها، مثمنا جهود الهياكل الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وتعهد الرئيس التونسي بتطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في افتعال الحرائق.

ونوه سعيد بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والفيضانات، والتحرك بصفة استباقية عبر تجهيز السدود ومجاري الأودية.

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