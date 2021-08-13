“تبون” يعلن الحداد على 65 شخصا قضوا بحرائق الغابات

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام، إثر ارتقاء 65 شخصا، بحرائق الغابات التي اندلعت في البلاد، محملا ما وصفها ب”الأيادي الإجرامية”، جل المسؤولية عن تلك الحرائق.

وأشار تبون إلى أن الحرارة المرتفعة ساهمت في انتشار النيران، وصعبت السيطرة عليها.

الرئيس تبون؛ قال إن الدول الأوروبية لم تستجب فورا لطلبات بلاده بخصوص تأجير طائرات إطفاء بسبب تركيزها على إخماد الحرائق في اليونان وتركيا، لكنه أشار إلى وصول طائرتين من إسبانيا اليوم الجمعة، إضافة لطائرتين سويسريتين تصلان لاحقا.

ونوه الرئيس الجزائري بتوقيف 22 مشتبها فيه بالتسبب في إشعال الحرائق، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها في قضية الشاب الذي قتل في ولاية تيزي وزو بعد شكوك بتورطه في إشعال الحرائق، دون وجود إثبات على ذلك.

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