وزير الدفاع البريطاني يحذر: القاعدة ستعود إلى أفغانستان

حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الجمعة، من أن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية.

وقال: يجب على الغرب أن يفهم أن طالبان ليست كيانًا واحدًا بل هو لقب لعدد لا يحصى من المصالح المتنافسة ، وهناك مخاوف عميقة أيضًا من عودة تنظيم القاعدة.

وأضاف “والاس” لـ”بي بي سي”: اكتشفت بريطانيا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، أن هذه الدولة يقودها أمراء الحرب في مقاطعات وقبائل مختلفة، وينتهي بك الأمر، إذا لم تكن حريصًا جدًا، إلى حرب أهلية، وأعتقد أننا نتجه نحو ذلك الآن.

وأردف: طالبان ليست كيانًا واحدًا بالكامل، فهم ينقسمون إلى فرق وجماعات ذات مصالح مختلفة”.

وقال “والاس” إنه يشعر بالقلق من أن أفغانستان تتجه لتكون دولة فاشلة يمكن أن تصبح أرضًا خصبة لمتشددين مثل القاعدة التي من المحتمل أن تعود.

وأضاف: أنا قلق تمامًا من أن الدول الفاشلة هي أرض خصبة لتلك الأنواع من الناس، والقاعدة ستعود على الأرجح.

وأردف: قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان وبلدة لشكركاه أصبحت الآن إلى حد كبير في أيدي طالبان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا