ليبيا نيوز

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا إلى 27

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المسؤولون الأتراك أن أطقم البحث والإنقاذ انتشلت عشر جثث أخرى خلال الليل، مما رفع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية الشديدة التي ضربت شمال البلاد، إلى 27 ضحية، يوم الجمعة.

وضربت الفيضانات مقاطعات بارتين وكاستامونو وسينوب وسامسون الساحلية المطلة على البحر الأسود، يوم الأربعاء، ودمرت منازل وجسور واجتاحت السيارات، وأنقذت طائرات المروحيات مئات الأشخاص إلى بر الأمان.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ، إن رجال الإنقاذ انتشلوا عشر جثث أخرى في كاستامونو الأشد تضررًا، مما رفع عدد القتلى إلى 27.

تم الإبلاغ عن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا في عداد المفقودين في مقاطعة بارتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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