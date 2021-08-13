أمريكا.. تخصيص 15 مليار دولار لتطوير محطات شحن كهربائية للسيارات

خصّص مجلس الشيوخ الأمريكي 15 مليار دولار؛ لتطوير شبكة محطات شحن كهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الخطوة؛ جاءت تماشيًا مع ما تهدف إليه الولايات المتحدة إلى تحويل 50% من مجموع سياراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى سيارات تعمل

بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2030 طبقا للوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا.

ورحبت شركات عالمية عدة بهذه الخطوة، فقد صرحت كل من فورد وجي إم وستيلانتس وهيونداي وهوندا وفلكس فاغن وبي إم دبليو وتويتا؛ بأنها تدعم الاستراتيجية الكهربائية الأمريكية الجديدة.

وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، في حين انخفض إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 23% في عام 2020 إلى

حوالي 14,6 مليون سيارة، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 11% إلى 295,000 سيارة.

وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة؛ فإن السيارات الكهربائية لم تمثّل سوى 2% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في 2020، بالمقارنة مع 10% بأوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا