مصرع شخصيْن وإصابة 17 جراء انفجار حافلة في روسيا

لقي شخصان مصرعهما جنوب غرب روسيا في أعقاب انفجار بحافلة داخل المدينة أدى إلى إصابة 17 شخصا آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون، الجمعة.

وقالت السلطات إن الانفجار الذي وقع في الحافلة في مدينة فورونيج، نجم عن تسرب معدات الغاز.

وأضافوا أنه لم يتم العثور على أي أثر للمتفجرات الكيماوية.

فتحت أكبر وكالة تحقيق جنائي في روسيا، تحقيقًا في اتهامات محتملة بخصوص تقديم خدمات للمستهلكين بصورة غير آمنة.

لكن الشركة التي شغّلت الحافلة قالت إن السيارة بها محرك ديزل ولا توجد معدات تعمل بالغاز، وأصرت على أنها في حالة فنية جيدة.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنه يجري النظر في جميع الخيارات، والخبراء يواصلون تحليل الشظايا من الحافلة.

وقالت السلطات الصحية في فورونيج، المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وتقع على بعد 450 كيلومترا (280 ميلاً) جنوبي موسكو، إن شخصين توفيا في مستشفى متأثرين بجروح أصيبا بها في الانفجار.

وظل 14 شخصًا آخر في المستشفى اليوم الجمعة، ويخضع ثلاثة للعلاج في المنزل.

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