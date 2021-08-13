الجزائر تعلن السيطرة على جميع حرائق ولاية تيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق المشتعلة بولاية تيزى وزو، ومواصلة الجهود لإخماد 35 حريقًا آخر في 11 ولاية.

وكشف الحماية المدنية في بيان نشرته عبر فيسبوك، عن الوضع الحالي لحرائق الغابات على المستوى المحلي، وقالت: إنِّ وحدات الحماية المدنية، أخمدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 76 حريقًا بين غابة، وأدغال، وأحراش في 15 ولاية.

وأضاف البيان: تم إخماد 40 حريقًا بولاية تيزي وزو و11 حريقًا بولاية الطارف، و8 حرائق بولاية بجاية، و4 حرائق بجيجل، ومثلهم في البليدة، بالإضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلي، وسوق أهراس، والمدية، وسكيكدة وكذا إخماد حريق في ولايات تبسة، وعنابة، وبومرداس وولاية برج بوعريريج.

ودعا البيان المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل استمرار موجة الحر وكذا الرياح القوية، كما دعا في حالة نشوب أي حريق إلى الاتصال بالحماية المدنية وفرق النجدة.

وتعمل فرق الحماية المدنية الجزائرية، رفقة المصالح المختصة على تكريس كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لإخماد 35 حريقًا عبر 11 ولاية.

وشهدت ولاية تيزي وزو إخماد كل الحرائق المشتعلة، بينما تستمر عملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق.

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