لمواجهة أمريكا.. الصين وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

أعلنت الصين أن وزير الدفاع وي فنغي اتفق مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، اليوم الجمعة، على أن البلدين سيعززان تعاونهما العسكري، وسط التوترات المستمرة لكلّ منهما مع الولايات المتحدة.

جاء اجتماعهما في الصين بعد يوم من عقد كبار المسؤولين في ما يسمى بمجموعة الرباعية المكونة من أربع ديمقراطيات “الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا” اجتماعًا عبر الإنترنت.

كانت الصين والاتحاد السوفيتي، متنافستيْن خلال الحرب الباردة، حيث كانتا على خلاف حول التفسيرات والتطبيقات العملية للماركسية اللينينية، وهي الأيديولوجية الشيوعية في القرن العشرين.

ومع ذلك؛ عمد البلدان إلى تعميق علاقاتهما مؤخرًا مع تدهور علاقات كلّ منهما مع الولايات المتحدة.

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير؛ دخلت بكين في خلاف مع واشنطن حول قضايا عدة من بينها انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في هونج كونج وشينجيانغ، بالإضافة إلى التحديات الأمنية لتايوان.

في غضون ذلك ، ساءت العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وتدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الحكومة الصينية إن “وي وشويغو” تفقدا تدريبات عسكرية مشتركة بين البلديٍن، عقدت في الفترة من 5 أغسطس حتى الجمعة في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين.

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