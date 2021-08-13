حرائق اليونان تحت السيطرة.. وعمليات الإخماد في مراحلها الأخيرة

أعلن متحدث باسم فرق الإنقاذ في اليونان، صباح اليوم الجمعة، أن الحرائق التي اجتاحت البلاد، قبل أسبوعين؛ قد أصبحت تحت السيطرة.

وأضاف المتحدث: “ليست هناك نقطة تركز رئيسة للحرائق الآن، بل مجرد جيوب متناثرةٌ يسهل التعامل معها”.

ومع ذلك، حذرت هيئة الحماية المدنية من مخاطر تأجج الحرائق مُجدّدًا، مع احتمال هبوب رياح قوية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يُذكر أنه قد تم رصد أكثر من 580 حريقًا في جميع أنحاء البلاد، منذ 27 يوليو الماضي؛ مما أدى إلى تدمير مئات المنازل والقرى والمعامل.

وكانت أكبر تلك الحرائق، حريق جزيرة إيفا، الذي دمّر القسم الشمالي من الجزيرة.

وقد تسببت الحرائق، الناجمة عن درجات الحرارة الحارقة، في أضرار بيئية كبيرة حيث تم حرق 100,874 هكتار من الغابات وبساتين الزيتون، بحسب ما ذكره نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

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