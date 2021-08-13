الرئيس اللبناني ينتقد إعلان المركزي رفع الدعم عن المحروقات

انتقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، وإرجاع تحديد الأسعار لوزارة الطاقة والمياه، مشيرا إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة للقرار.

تصريحات عون؛ جاءت عقب اجتماع في بعبدا طلب خلاله من وزير الطاقة والمياه، ضبط الكميات الموزعة والمخزنة من المحروقات، بهدف منع التلاعب بأسعارها أو احتكارها، مذكرا بالموافقات الاستثنائية التي منحها مجلس الوزراء وأجازت للمصرف استعمال الاحتياطي لفتح اعتمادات من أجل شراء المحروقات ومشتقاتها.

وطلب الرئيس من حاكم مصرف لبنان التقيد بهذه البنود، واستشارة السلطة الإجرائية في أي قرار يتخذه.

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