اللواء 444 قتال يعلن اعتقال المتهم بقتل 16 مصريا رميا بالرصاص عام 2016

طرابلس 13 أغسطس 2021 (وال) -أعلن اللواء (444) قتال، والتابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل ( 16 ) مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

وأفاد بأن مفرزة خاصة تابعة له، كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية، قبضت مساء الأربعاء على شخص يرمز لاسمه بالحرفين “ح. أ”.

وأوضح أيضا، أن الشخص المقبوض عليه “قام بقتل ( 16 ) مصريا مقيما في ليبيا عام 2016، رميا بالرصاص في مدينة بني وليد”، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام.

ووصف بأن الرجل كان “المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية، لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية”.

وشدد “اللواء 444” على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف، مضيفا قوله: “نذكر الجميع بأننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمقيم، وأن القانون لا يتغير ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فر من العدالة ولو بعد سنوات “.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها قي 27 أبريل عام 2016، أن القاهرة تتابع أنباء مقتل نحو (16) مصريا في “بني وليد”، على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة.

وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية المتوفرة، تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين( 12 – 16) شخصا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي، لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.(وال طرابلس) س خ.

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