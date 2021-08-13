مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة إثر واقعة إطلاق نار في بريطانيا

أقدم رجل في مدينة بليموث جنوبي إنجلترا بقتل 5 أشخاص بالرصاص منهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عوام واستغرقت منه جريمة القتل الجماعي 6 دقائق مستخدماً بندقية ، ورأت الشرطة هناك أن الحادثة مرتبطة بالعنف المنزلي.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن مطلق الرصاص يدعى جيك ديفيسون ويبلغ من العمر 22 عاما ، فيما لم تجد الشرطة أي دافع للجريمة، لكنها لا تشتبه في صلة الحادث بالإرهاب أو أي منظمات لليمين المتطرف.

وذكرت وكالة رويترز أن “ديفيسون” هذا بدأ إطلاق النار في حوالي السادسة مساء ، وقتل المتهم أولا امرأة يعرفها تبلغ من العمر 51 عاما داخل منزل ثم هرع إلى الخارج وعلى الفور أطلق النار على الطفلة وقريبها الذي يبلغ من العمر 43 عاما.

وأُصيب في الاعتداء اثنان من المارة بإصابات بالغة أثناء إطلاق النار ثم دخل المتهم إلى متنزه حيث قتل رجلا وامرأة آخرين.. وبعدها وجه مطلق النار سلاحه إلى نفسه قبل أن يتمكن رجال الشرطة من التعامل معه. واستمرت الواقعة بضع دقائق.

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