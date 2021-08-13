توقيع مذكرة تفاهم تونسية روسية لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية

تونس 13 أغسطس 2021 (وال) -وقع رئيس مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ورجل الأعمال التونسي ومدير مجموعة شركات “تلنات” التونسية، محمد فريخة مذكرة تفاهم، وشهدها الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم، الجمعة 13 أغسطس، وذلك لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقد أشرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، افتراضيا على مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم في حضور روغوزين وفريخة على الجانب الآخر في موسكو، وبموجب الاتفاقية بين “روسكوسموس” و”تلنات”، سوف تقوم “روس كوسموس” باختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويأتي التوقيع على المذكرة، وفقا لرئيس الجمهورية التونسية الذي ألقى بيانا بهذه المناسبة، بالتزامن مع تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس، وهو تاريخ وضع نص قانوني ينظم الأحوال الشخصية في البلاد، والذي يعد عيدا وطنيا تونسيا.

كما يتزامن التوقيع، وفقا لسعيد، مع ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والاتحاد السوفيتي سابقا، وصرح رئيس الجمهورية التونسية بأنه وبعد أن أشرف على الاحتفال بإطلاق القمر الصناعي التونسي “الذي وضعه التونسيون والتونسيات، وانطلق بصاروخ روسي، وضعه في مداره”، مارس الماضي، فإنه يأمل في أن يكون انطلاق المرأة التونسية نحو الفضاء الخارجي استكمالاً لمسيرتها في التحليق في الفضاء الداخلي، لما تؤديه المرأة التونسية من أعمال في شتى القطاعات من الطيران إلى قيادة السفن إلى دورها في الهام والبارز في المجتمع التونسي المعاصر.

وأكد الرئيس التونسي، أثناء الاحتفال، على أن تاريخ 13 أغسطس 2021، سيبقى راسخا في تاريخ تونس، وفي تاريخ المرأة التونسية التي ستقتحم ريادة الفضاء.

من جانبه علق روغوزين، على أن آفاق التعاون بين روسيا والجمهورية التونسية في مجال الفضاء واسعة، ولكنها ليست مستغلة بكل طاقتها، وسوف تكون مذكرة التفاهم بمثابة حجر الأساس الذي سيطلق مشاريع التعاون بين البلدين في قطاع الفضاء.(وال تونس) س خ.

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