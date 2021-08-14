رفع غرامات الإغلاق في سيدني.. وأستراليا تئنّ بسبب متحوّر “دلتا”

أفاد مسؤولون، اليوم السبت، أن أستراليا ستزيد الغرامات على الأشخاص الذين يخالفون قواعد الإغلاق في ولاية نيو ساوث ويلز، في الوقت الذي تكافح فيه قفزة قياسية في الإصابات المحلية بكوفيد -19، وتتجه سيدني، عاصمة الولاية، إلى أسبوعها الثامن من الإغلاق.

قفز عدد الإصابات المنقولة محليًا بمقدار 466 خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، حيث ستفرض الشرطة غرامة تصل إلى 5,000 دولار أسترالي (3,700 دولار) “على الفور” لخرق أوامر البقاء في المنزل.

وقال رئيس وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان: علينا أن نقبل أن هذا هو أسوأ وضع تشهده نيو ساوث ويلز منذ اليوم الأول، إنه أمر يؤسف له أيضًا، وهو أسوأ موقف شهدته أستراليا”.

مع تصاعد الموقف، أصبح من غير المحتمل على نحو متزايد أن تنهي سيدني إغلاقها لمدة تسعة أسابيع في 28 أغسطس كما كان مخططًا في الأصل.

كانت السلطات تتحدث عن تخفيف بعض القيود إذا تم تطعيم عدد كافٍ من الناس وانخفض عدد الحالات.

وأضاف “بريجيكليان” في مؤتمر صحفي: “أتمنى أن تتحسن الأمور، لكن هذه هي طبيعة المواجهة مع متحور “دلتا”، سوف نتجاوز هذا، لكن سيكون من الصعب حدوث ذلك في سبتمبر وأكتوبر.

سيتم نشر مئات آخرين من أفراد الدفاع الأسبوع المقبل في سيدني للمساعدة في فرض إغلاق المدينة مع انتشار تفشي المرض خارج أكبر مدينة في أستراليا.

كما تم إغلاق العديد من البلدات في الولاية بسبب اختراق الأشخاص لإغلاق سيدني ونشر الفيروس.

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