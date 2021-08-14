ليبيا نيوز

وفد أمريكي يؤكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة في تونس

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت الولايات المتحدة موقفها الداعم للشعب التونسي، داعية الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع بتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالبلاد من أزماتها الاقتصادية والصحية الراهنة.

البيت الأبيض، في بيان له؛ أشار إلى أن وفدا ضم مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود؛سلم للرئيس سعيد رسالة من الرئيس جو بايدن، أكد، خلالها، دعم إدارته لتونس، مع التشديد على أهمية العودة سريعا إلى طريق الديمقراطية البرلمانية.

ونوه البيان بأن تمكين حكومة جديدة لإرساء الاستقرار؛ سيخلق مساحة لحوار شامل بشأن إصلاحات دستورية وانتخابية مقترحة.

واجتمع فاينر، خلال زيارته، مع نشطاء من المجتمع المدني، مؤكدا دعم مشاركتهم الفعالة في بناء مستقبل ديمقراطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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