الحكومة الفلبينية تستعد لإجلاء عمالها وموظفيها من أفغانستان

تستعد الحكومة الفلبينية لإجلاء العمال الفلبينيين المغتربين، مع استمرار تدهور الوضع الأمني في أفغانستان في ظلّ التقدم السريع لطالبان نحو العاصمة.

وقال جوزيف جلين جومبال ، رئيس الجالية الفلبينية المغتربة في أفغانستان: بدأ موظفو السفارة في باكستان، في وضع بيان لأولئك الذين يريدون العودة إلى الوطن بعد أن قدمنا تفاصيل الاتصال بجميع العمال الفلبينيين هنا.

وأضاف: هناك الآن رحلات عودة مقررة: الأولى في 22 أغسطس، ثم 23 أغسطس و24 أغسطس”، كما أن عدد الأفراد المهتمين الذين يرغبون في الاستفادة من الرحلات المجانية آخذ في الازدياد.

وأردف: لقد طلب موظفو السفارة من الحكومة الوطنية تمويلًا لتغطية تكلفة الإعادة إلى الوطن، وتم تكليف ثمانية من موظفي السفارة بالاتصال بالعاملين في الخارج في شركاتهم لتحديد مواعيد الرحلات الجوية.

وهناك ما لا يقل عن 171 عاملاً فلبينيًا مسجلاً في الخارج في أفغانستان توظفهم 33 شركة تدير سلسلة كاملة من مقاولي الدفاع إلى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

في هذه الأثناء، قام البعض بالفعل بحجز تذاكر الطيران الخاصة بهم من قبل أرباب العمل بينما لا يزال البعض الآخر ينتظر التوجيه من شركاتهم.

قرر مسؤولو السفارة القيام برحلة عودة إلى مانيلا عبر اسطنبول في تركيا، متجاوزين مركز الانتقال التقليدي في دبي حيث مددت الفلبين الحظر المفروض على المسافرين من الإمارات العربية المتحدة وتسع دول أخرى حتى نهاية أغسطس بسبب المخاطر التي يشكلها متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا.

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