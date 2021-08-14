إيران تفرض “إغلاقًا عامًا” لمدة 6 أيام بسبب “كورونا”

أعلنت إيران أنها ستفرض “إغلاقًا عامًا” لمدة ستة أيام في مدن في جميع أنحاء البلاد بعد أن تعرضت لما تصفه بالموجة الخامسة من جائحة كوفيد-19، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

يشمل الإغلاق جميع البازارات والأسواق والمكاتب العامة، فضلاً عن دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم في جميع المدن الإيرانية.

سيبدأ الإغلاق يوم الاثنين ويستمر حتى يوم السبت.

كما أمرت فرقة العمل الوطنية المعنية بفيروس كورونا، التي أصدرت القرار، بحظر السفر بين جميع المدن الإيرانية من الأحد إلى الجمعة.

وأبلغت إيران عن 466 حالة وفاة و 29,700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الوباء إلى 97,208، وإجمالي الحالات المؤكدة إلى 4,389,085.

في الأسبوع الماضي؛ سجلت إيران رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات في يوم واحد وحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـكورونا، مع 42541 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وعدد الوفيات اليومي 588.

تكافح إيران لتحصين شعبها ضد الوباء، مثل كثير من دول العالم؛ لا تزال متخلفة عن بلدان مثل الولايات المتحدة في التطعيمات، حيث تلقى 3,8 ملايين فقط من سكانها الذين يزيد عددهم عن 80 مليونًا جرعات اللقاح.

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