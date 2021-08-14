لليوم الثالث.. حصيلة وفيات قياسية بسبب “دلتا” في روسيا

سجلت روسيا، اليوم السبت، أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، حيث تواصل البلاد صراعها مع متحور “دلتا” وسط معدلات التطعيم البطيئة.

أظهر إحصاء حكومي 819 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 22,144 حالة إصابة جديدة.

روسيا، رابع أكثر الدول تضررًا في العالم من حيث الحالات، تعرضت منذ منتصف يونيو لموجة جديدة من الإصابات مدفوعة بمتحور “دلتا” الشرس.

ترفع الأرقام الجديدة إجمالي عدد القتلى في روسيا من كوفيد، إلى 169,683، أعلى حصيلة في أوروبا.

الرقم يأخذ في الاعتبار فقط الوفيات التي ثبت أن الفيروس هو السبب الرئيس للوفاة فيها بعد تشريح الجثة.

بموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، قالت وكالة الإحصاء “Rosstat” إن روسيا شهدت أكثر من 300 ألف حالة وفاة حتى نهاية يونيو.

واجهت السلطات مجموعة من الشكوك بخصوص اللقاحات، حيث أظهر استطلاع أجراه مركز ليفادا المستقل هذا الأسبوع أن 55 في المائة من الروس لا يخططون للحصول على اللقاح.

اعتمدت موسكو ، بؤرة تفشي المرض في روسيا ومجموعة من المناطق، إجراءات تطعيم إلزامية لتسريع حملة التطعيم في البلاد، ودعا الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا مواطنيه للتطعيم.

في حين أن روسيا لديها ثلاثة لقاحات محلية متاحة للسكان؛ إلا أنها لا توزع أي لقاحات غربية الصنع.

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