اجتماع ليبي أوروبي لمتابعة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن دعم أمن الحدود البرية والبحرية

طرابلس 15 أغسطس 2021 (وال)- عقد بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس، اجتماعًا لمناقشة سُبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر .

وحضر الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الليبي؛ مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ومندوب عن جهاز خفر السواحل، وأعضاء الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، بالإضافة إلى مستشارين عن وزارتي الداخلية والمواصلات والهيئة العامة للاتصالات، ومصلحة الجمارك، وعن جانب بعثة الاتحاد الأوروبي؛ للمساعدة على إدارة الحدود ( يوبام ) نائب رئيس البعثة.

وناقش الاجتماع متابعة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الجانبين، بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والمتطلبات التي تقدم بها الجانب الليبي، للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية .

كما ناقش أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات، لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث والإنقاذ .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال