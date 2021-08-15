لبنان.. عشرات القتلى بانفجار صهريج وقود والحريري يطالب الحكومة بالاستقالة

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، انفجار صهريج محروقات في عكار شمالي لبنان، مجزرة لا تختلف عن مجزرة المرفأ، مطالبًا المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون، بالاستقالة.

وقال رئيس تيار المستقبل، في تغريدة على تويتر: مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ “مرفأ بيروت”، ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا من رئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، طفح الكيل.

وفقد 22 شخصا حياتهم، وجرح 79 آخرون، على الأقل، بانفجار صهريج للمحروقات، فجر اليوم الأحد، ببلدة التليل في منطقة عكار شمال لبنان.

من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان: إن الرئيس ميشال عون استنفر الأجهزة الأمنية والصحية لمكافحة الحريق وتقديم الإسعافات، وطلب من القضاء إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الانفجار.

ويشهد لبنان منذ أسابيع نقصًا حادًا في إمدادات الوقود، تسبب في عجز المرافق العامة والمؤسسات الخاصة، وكذا المستشفيات، عن تقديم خدماتها.

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