“الأسد” يستعرض مع الحكومة الجديدة أولويات المرحلة

شدد الرئيس السوري، بشار الأسد، على أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للإنتاج وتأمين فرص العمل، بعد أن كان الأمن ضروريا في المرحلة السابقة، لصد من وصفهم بالإرهابيين.

الأسد، وفي كلمة خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة السورية الجديدة، أشار إلى أن المهام كثيرة، والمسؤوليات كبيرة، معربا عن تفاؤله بالقدرة على الذهاب بسورية إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن، متجاوزة سنوات الحرب الطويلة.

وشدد الرئيس السوري على مبدأ التشاركية مع المبادرات والهيئات الشعبية، وأصحاب الاختصاص، على مبدأ الشفافية في العمل، كما وعد بمنح المجالس المحلية صلاحيات اتخاذ القرارات من أجل تسهيل العمل، وطرح الحلول، بما يساعد السلطة المركزية بالتركيز على التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط.

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