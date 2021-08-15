“بوتين” يكرم 5 عسكريين قضوا بتحطم طائرة إطفاء في تركيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوامر بمنح جوائز الدولة إلى خمسة عسكريين روس لقوا مصرعهم في تحطم طائرة إطفاء روسية من طراز بي-200 بأجواء تركيا بعد استكمال مهمة إطفاء الحرائق هناك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرة كانت تقل 5 عسكريين روس وثلاثة مواطنين أتراك لحظة تحطمها، وأعرب الرئيس بوتين وفق بيان للكرملين عن تعازيه لأسر وأقارب العسكريين الروس، كما أرسل برقية عزاء إلى نظيره التركي، بوفاة 3 من مواطنيه.

ونوه البيان بأن بوتين فوض وزير الدفاع سيرغي شويغو، بمنح العسكريين الروس جوائز الدولة.

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