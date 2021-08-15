طالبان تزحف نحو كابول.. وواشنطن تسابق الزمن لإجلاء رعاياها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إرسال خمسة آلاف جندي من مشاة البحرية إلى أفغانستان، للمساعدة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان، محذرا حركة طالبان التي باتت على مشارف كابول من عرقلة المهمة.

البنتاغون، أشار إلى أن عدد من يتحتم إجلاؤهم يصل إلى 30 ألفا، منهم نحو أربعة آلاف يعملون في السفارة، في وقت سيطر فيه مقاتلو طالبان على مدينة مزار شريف، بعد انسحاب القوات الحكومية منها.

وأعلن حاكم إقليم بلخ السابق عطا محمد نور أنه والقائد الإقليمي عبد الرشيد دوستم قد هربا وهما الآن بأمان، محملا مسؤولية سقوط المدينة لما وصفها بالمؤامرة الكبيرة والجبانة، إذ تم تسليم جميع المنشآت الحكومية إلى طالبان دون قتال.

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