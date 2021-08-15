طالبان تصل كابول وتدعو إلى انتقال سلمي للسلطة

تقرير 218

دون أي مقاومة تذكر، وصل مقاتلو حركة طالبان اليوم إلى العاصمة كابول، وأفاد المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين، بأن الأوامر صدرت ببقاء القوات على أبواب كابول، وعدم دخول المدينة، بينما أفادت وزارة الداخلية بأن مقاتلي الحركة شرعوا بدخول العاصمة من كافة الجهات.

شاهين، بعث برسالة طمأنة بأن الحركة ستحمي حقوق المرأة وحريات وسائل الإعلام والعمال والدبلوماسيين، وطلب من الناس البقاء في العاصمة، متعهدا بالحفاظ على أملاكهم وأرواحهم. كما دعا المتحدث باسم طالبان الرئيس الأفغاني أشرف غني والزعماء الآخرين للعمل مع الحركة لتحقيق مسعاها بانتقال سلمي للسلطة، في وقت رجحت فيه مصادر دبلوماسية اختيار وزير الداخلية السابق، علي أحمد جلالي، المقيم حاليا في الولايات المتحدة لرئاسة حكومة مؤقتة في البلاد.

وتبذل روسيا، جهودا حثيثة لعقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع الطارئة في أفغانستان.

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