خفر السواحل الليبي ينقذ 113 مهاجرا من جنسيات إفريقية

طرابلس 15 أغسطس 2021 (وال) -أعلن خفر السواحل الليبي، إنقاذ (113) مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية، في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال بيان لجهاز حرس السواحل وأمن المواني الليبية إنه “في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين ( أوباري ورأس جدير)، بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قدمت عناصر الجهاز عملهم على أكمل وجه”.

وتابع البيان “وفور إتمام عملية الإنقاذ تم انزال المهاجرين في (نقطة انزال قاعدة طرابلس البحرية)، وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف البيان “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.

يذكر أن عمليات الهجرة غير الشرعية تتم عبر زوارق ليست معدة، وغير مجهزة لنقل أعداد كبيرة من الركاب غبر البحر، ويعبر الآلآف سنويا عبر سواحل شمال أفريقيا إلى أوروبا من دول وجنسيات مختلف، وقد يلقى الكثير منهم حتفهم قبل عبور البحر.(وال طرابلس) س خ.

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