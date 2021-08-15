طالبان تعلن دخول القصر الرئاسي في العاصمة كابل

كابل 15 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية، أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد اليوم الأحد.

وأكدت الحركة رسميا صحة التقارير بشأن سيطرتها على القصر الرئاسي على حساب “الإمارة الإسلامية” التابع لها في “تويتر”.

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مراسلها في كابل، إلى أن مسلحي “طالبان” دخلوا كابل “بسلام”.

ولفتت إلى سماع دوي الرصاص في بعض الأماكن، دون ورود أنباء عن اشتباكات أو احتشاد القوات الحكومية في مناطق محددة لمنع وصول المسلحين إليها.

ويأتي ذلك بعد إعلان “طالبان” في وقت سابق من اليوم في بيان، أنها أمرت مسلحيها بدخول مناطق كابل التي انسحبت منها القوات الحكومية بدعوى حماية ممتلكات المواطنين من “أعمال شغب وسلب ونهب”.(وال كابل) س خ.

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