الرئيس الأفغاني يوافق على الاستقالة ويغادر البلاد

كابل 15 أغسطس 2021 (وال) -أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأحد، بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، ونقلت قناة “طلوع نيوز” اعن مصدر مطلعين قولهما إن غني غادر البلاد برفقة كبار مساعديه.

من جانبه، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية الأفغانية، صحة تقارير صحفية مفادها أن غني توجه إلى طاجيكستان.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة “نوفوستي” الروسية أن غني من طاجيكستان سيتوجه إلى دولة ثالثة.

وأكدت السفارة الروسية في أفغانستان تلقيها معلومات عن فرار غني من القصر الرئاسي.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، في وقت سابق من اليوم أن غني سلم المسؤولية عن تسوية النزاع في البلاد إلى الزعماء السياسيين، مؤكدا أن وفدا من حكومة كابل سيتوجه إلى الدوحة غدا لإجراء محادثات مع “طالبان”.

وأوضحت مصادر مقربة من “طالبان” لـ”طلوع نيوز” أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على ترك غني منصبه عقب التوصل إلى اتفاق سياسي وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.(وال كابل) س خ.

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