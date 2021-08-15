طالبان.. سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

كابل 15 أغسطس 2021 0وال) -قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابلل.

وقالت الوكالة إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في وقت سابق اليوم، وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت بيد مقاتلي الحركة.

ويذكر أن الرئيس أشرف غني، قد غادر البلاد حيث أشارت تقارير إلى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان، ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.(وال كابل) س خ.

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