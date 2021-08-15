“حرائق تونس” تتمدد.. ومروحيات الإطفاء تتدخل للسيطرة على النيران

تستمر الحرائق التي تشهدها تونس منذ أيام في الاشتعال، حيث نشب ظهر اليوم حريقين على مستوى مفترق بني مطير والطريق الوطنية 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة عبر فرنانة وعين دراهم.

وأجبرت التضاريس الوعرة فرق الإطفاء والحماية المدنية، على التدخل عبر طائرتين مروحيتين لإخماد الحرائق، ومنع امتداد ألسنة اللهب ووصولها إلى غابات بني مطير.

واندلع منذ الاثنين 28 حريقاً ولا يزال ثمانية منها نشطة في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد.

وترجع تقديرات اندلاع مثل هذه الحرائق إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها تونس منذ أيام، إذ بلغ أعلاها 49 درجة في بعض المناطق، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

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