ليبيا نيوز

“حرائق تونس” تتمدد.. ومروحيات الإطفاء تتدخل للسيطرة على النيران

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر الحرائق التي تشهدها تونس منذ أيام في الاشتعال، حيث نشب ظهر اليوم حريقين على مستوى مفترق بني مطير والطريق الوطنية 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة عبر فرنانة وعين دراهم.

وأجبرت التضاريس الوعرة فرق الإطفاء والحماية المدنية، على التدخل عبر طائرتين مروحيتين لإخماد الحرائق، ومنع امتداد ألسنة اللهب ووصولها إلى غابات بني مطير.

واندلع منذ الاثنين 28 حريقاً ولا يزال ثمانية منها نشطة في مناطق جبلية من محافظة جندوبة، في شمال غرب البلاد.

وترجع تقديرات اندلاع مثل هذه الحرائق إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها تونس منذ أيام، إذ بلغ أعلاها 49 درجة في بعض المناطق، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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