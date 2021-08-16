استقالة حكومة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين

أعلن وزير ماليزي، اليوم الاثنين، لأن الحكومة الماليزية بقيادة رئيس الوزراء محي الدين ياسين قدمت استقالتها إلى الملك، مما يلقي بالبلاد في حالة من الاضطراب السياسي الجديد، في الوقت الذي تكافح فيه تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير خيري جمال الدين على “انستغرام”: “الحكومة قدمت استقالتها للملك”.

وبينما تفادى محي الدين محاولات سحب الثقة منه في البرلمان منذ البداية؛ انهار حكمه بعد أن سحب أكثر من عشرة مشرعين من أكبر حزب في تحالفه دعمهم للحكومة، التي تتمتع بأغلبية ضئيلة، كما استقال وزيرين من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة من مجلس الوزراء.

بموجب الدستور الماليزي؛ يجب أن يستقيل رئيس الوزراء إذا فقد دعم الأغلبية ويمكن للملك تعيين زعيم جديد يعتقد أنه يتمتع بثقة البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا