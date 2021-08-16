البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب يغادرون أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد

كابل 16 أغسطس 2021 (وال) -أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، أن أبو ظبي أجلت دبلوماسيها من أفغانستان، يأتي ذلك، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية من أفغانستان.

وبحسب ما أفادت قناة “سي أن أن” الأمريكية، فإن وزارة الخارجية الإماراتية تعمل على إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من فرنسا والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا، وأستراليا ومكتب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا ومصر.

كما أكدت فنلندا، اليوم الاثنين، أنها ستغلق سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل على الفور وحتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية: “يجري إجلاء الدبلوماسيين من البلد”.

كما أعلنت وزيرة القوات المسلحة، فلورنس بارلي، اليوم الاثنين، أن “الجيش الفرنسي سينفذ أول عملية إجلاء للمواطنين المتواجدين في أفغانستان بحلول نهاية اليوم”.

وفي حديث لموقع “franceinfo”، قالت فلورنس بارلي إن “أول عملية تناوب بين كابل والقاعدة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم نشر طائرتين عسكريتين، ستتم بحلول نهاية اليوم الاثنين”.

وبحسب الوزيرة، لا يزال هناك “عشرات” الرعايا الفرنسيين في أفغانستان.

وصرح مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، بأن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وقال المسؤول: “يمكنني القول إن معظم الموظفين الغربيين أصبحوا خارج كابل الآن”، مضيفا أن بعض الموظفين باقون للدعم.

وتنقل طائرات هليكوبتر الدبلوماسيين من منطقة السفارات في كابل، إلى المطار منذ أمس الأحد عندما دخلت حركة طالبان العاصمة وأعلنت السيطرة عليها.

من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في وقت متأخر من أمس الأحد أن جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابل قد نقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي، وأوضح في بيان أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط المطار.(وال كابل) س خ.

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