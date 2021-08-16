إدارة “بايدن” مصدومة من تقدم طالبان السريع في أفغانستان

أصيب الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين بالذهول، يوم الأحد، من وتيرة استيلاء طالبان شبه الكامل على أفغانستان.

وقد شكلت سرعة انهيار الحكومة الأفغانية وما تلاها من فوضى أخطر اختبار لبايدن كقائد عام للقوات المسلحة، وكان موضع انتقادات لاذعة من الجمهوريين الذين قالوا إنه فشل.

شنّ بايدن حملته كخبير متمرس في العلاقات الدولية وأمضى شهورًا في التقليل من احتمالية صعود حركة طالبان بينما كان يجادل بأن الأمريكيين من جميع الاتجاهات السياسية قد سئموا من حرب استمرت 20 عامًا، وهو صراع أظهر حدود المال والقوة العسكرية للقوة، لفرض ديمقراطية على النمط الغربي في مجتمع ليس مستعدًا أو راغبًا في احتضانها.

لكن بحلول يوم الأحد، أقرت شخصيات بارزة في الإدارة بأنها فوجئت بالسرعة المطلقة لانهيار قوات الأمن الأفغانية.

أصبح التحدي المتمثل في هذا الجهد واضحًا بعد أن دفعت تقارير عن إطلاق نار متقطع في مطار كابول الأمريكيين إلى الملاذ بينما كانوا ينتظرون الرحلات الجوية إلى بر الأمان بعد إخلاء السفارة الأمريكية تمامًا.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين لشبكة CNN، في إشارة إلى الجيش الأفغاني: “لقد رأينا أن تلك القوة لم تكن قادرة على الدفاع عن البلاد، وقد حدث ذلك بسرعة أكبر مما توقعنا”.

تعيد الاضطرابات في أفغانستان الرئيس إلى منطقة كان يرغب في تجاوزها، خاصةً بعد ركز إلى حد كبير على أجندة محلية تشمل الخروج من الوباء، وفاز بموافقة الكونجرس مقابل تريليونات الدولارات في الإنفاق على البنية التحتية وحماية حقوق التصويت.

ظل بايدن في كامب ديفيد يوم الأحد، حيث تلقى إحاطات منتظمة حول أفغانستان وعقد مكالمات مؤمنة عبر الفيديو مع أعضاء فريق الأمن القومي التابع له، وفقًا لمسؤولين بارزين في البيت الأبيض.

أصدرت إدارته صورة واحدة للرئيس وحده في اجتماع بغرفة اجتماعات تقريبًا مع خبراء عسكريين ودبلوماسيين واستخباراتيين.

ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على استعادة مستوى معين من السيطرة على الموقف.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ووزارة الخارجية في بيان مشترك الأحد “إننا نكمل سلسلة من الخطوات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي لتمكين مغادرة آمنة للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان عبر رحلات مدنية وعسكرية”.

أمر بايدن ألف جندي آخر بالدخول إلى كابول لتأمين الإخلاء.

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