بعد سيطرة طالبان على كابل.. فوضى يشهدها مطار المدينة ومقتل 5 أشخاص

كابل 16 أغسطس 2021 (وال) -قتل ما لا يقل عن ( 5 ) أشخاص في مطار كابل، أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء، إنه رأى ( 5 ) جثث تُنقل إلى سيارة، وقال شاهد آخر إنه لم يتضح إن كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وقال مسؤول أمريكي، إن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول اليوم الإثنين، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات.

وقال المسؤول لوكالة رويترز “كان من الصعب التحكم في الحشد، و إطلاق النار في الهواء، كان فقط لمنع حدوث فوضى”.

ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

وأعلن مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل تعليق كافة الرحلات الجوية التجارية، وطالب المطار في بيان له، وفقا لوكالة “طلوع نيوز” المسافرين بتجنب التزاحم في المطار.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى العارمة والتزاحم في المطار، في ظل قيام دول من حول العالم بإجلاء رعاياها، ومحاولات كثيرين للفرار من البلاد بعدما سيطرت حركة طالبان على العاصمة أمس.(وال كابل) س خ.

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