تونس تتنفس الصعداء.. تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا في 48 ساعة

انطلقت في تونس، ثاني أيام حملة تطعيم المواطنين، المتراوحة أعمارهم بين 18 و39 عامًا، ضد فيروس “كورونا”، في 405 مراكز صحية في البلاد، وتم إنجاز 258 ألفًا و330 عملية التحصين خلال خمس ساعات.

وشملت حملة التّطعيم المكثف، في يومها الثّاني، السكان المسجلين بمنظومة التّلقيح “إيفاكس” بمن فيهم الطلاب، وذلك في إطار الأيام المفتوحة للتحصين ضد فيروس “كورونا”، التي أذن بها الرئيس قيس سعيّد، في مختلف محافظات البلاد.

وقالت خلية المتابعة بوزارة الصحة التونسية إنَّ الحصيلة المسجلة لعمليات التلقيح بكامل ولايات تونس بلغت 594,141 عملية تلقيح بـ 405 مراكز مخصصة لهذا الغرض.

وتلقى التّطعيم ضد الفيروس، أربعة ملايين و75 ألفًا و678 شخصًا، منهم مليونان و799 ألفًا و304 (جرعة أولى)، ومليون و276 ألفًا و374 (جرعة ثانية)، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

وقد تمت عمليات التطعيم، بحسب مصادر محلية، بمساعدة الجيش والأمن والمتطوعين، باستعمال لقاحيْ “مودرنا” و “جانسن”.

يُذكر أن الإصابات في تونس بلغت ذروتها منذ أواخر يوليو الماضي، وبحسب آخر إحصائية للوباء؛ فقد وصلت الإصابات إلى 623 آلاف و490، بينها 21 ألفًّا و827 وفاة، و564 ألفًا و271 حالة تعافٍ، بحسب وزارة الصّحة.

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